Красноярские кардиохирурги впервые провели операцию по удалению легочного тромба

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-18T07:47:08+03:00

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В Красноярске впервые провели операцию по удалению легочного тромба. Кардиохирурги сохранили жизнь 73-летнего геолога, рассказали в федеральном кардиоцентре Красноярска. Мужчина из-за болезни почти не мог двигаться. Счет для пациентов в таком состоянии нередко в буквальном смысле слова идет на минуты, и спасти их может только своевременная помощь врачей.

Во время операции мужчине остановили сердце и кровоток - это дало возможность врачам освободить от сгустков крови легочные артерии. На все про все у кардиохирурков было 20-30 минут. И мужчину спасли.

- Первая операция выполнена в красноярском кардиоцентре пациенту, который длительное время страдает рецидивирующей постэмболической легочной гипертензией, - рассказал кардиохирург Видади Эфендиев. - Мужчине 73 года, но он до сих пор работал в сфере геологии, поэтому восстановление активности и качества жизни для него было необходимо. Мы максимально освободили его легкие от тромбов, пациент уже выписан домой.

ИСТОЧНИК KP.RU