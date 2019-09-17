2019-09-17T15:08:03+03:00
Общество

Подземные лабиринты краевой больницы Красноярска украсили

Здесь появились яркие арт-объекты
Ася ЖУКОВА
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Подземные лабиринты краевой больницы Красноярска украсили. Фото: краевая больница Красноярска.Подземные лабиринты краевой больницы Красноярска украсили. Фото: краевая больница Красноярска.
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Стремительный заяц, лиса с яркой шубкой, неуклюжий медведь… Необычные арт-объекты, изображающие сибирских животных, появились в подземных переходах краевой больницы Красноярска, сообщает «7 канал».

Напомним, раньше довольно-таки мрачные коридоры использовались, в основном, как транспортные артерии. По ним перемещались грузы, аппаратура, еда для пациентов.

С началом стройки нового хирургического корпуса обычный вход в главный корпус закрыли для большинства посетителей. Поэтому пройти туда стало возможно только по подвальным коридорам – через легочно-аллергологический корпус.

Если пациенты одобрят проект, арт-объектов в переходах станет больше. Фото: краевая больница Красноярска.

Если пациенты одобрят проект, арт-объектов в переходах станет больше. Фото: краевая больница Красноярска.

Чтобы посетителям было удобно, там поставили сиденья для отдыха, сделали поручни, увеличили количество светильников. А теперь решили украсить переходы – установили четыре арт-объекта в стиле граффити. Их нарисовали двое студентов, будущие архитекторы.

- Когда вопрос идёт об эмоциях и чувствах людей, такой подход работает. Люди по-другому воспринимают пространство вокруг них, коридор не воспринимается, как однообразный пейзаж, ты проходишь мимо сменяющихся сюжетов и не успеваешь заскучать от однообразных стен, - считает Павел, один из художников.

Если пациенты одобрят проект, арт-объектов в переходах станет больше, говорят в краевой больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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