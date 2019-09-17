СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-17T10:49:20+03:00

Названа причина ДТП с автобусом, где пострадали 14 человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Стала известна предварительная причина аварии с автобусом под Красноярском, в которой пострадали 14 человек. После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ДТП случилось в понедельник, 16 сентября, в поселке Миндерла (это в 48 километрах от Красноярска). Водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики.

- Двигаясь в черте населенного пункта, не справился с управлением из-за возникшей неисправности тормозной системы, - пояснили сотрудники краевого главка. – В результате допустил съезд в кювет с последующим заездом в реку Бузим. Признаков опьянения у водителя обнаружено не было.

В тот момент в автобусе были 23 пассажира. Пострадали 14, восьмерых увезли в районную больницу. Водитель попал под уголовное дело. Если вина будет доказана, ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Также на 59-летнего мужчину составлены административные материалы за управление автобусом при наличии неисправностей и без контрольного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU