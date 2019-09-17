2019-09-17T09:19:29+03:00
Общество

Незаконный забор на берегу Маны под Красноярском заставили снести

Предприниматель убрал его сам
Ася ЖУКОВА
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Незаконный забор на берегу Маны под Красноярском заставили снести.Незаконный забор на берегу Маны под Красноярском заставили снести.Фото: Ася ЖУКОВА
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Незаконный забор на берегу реки Маны под Красноярском заставили ликвидировать. Причем бизнесмен снес его сам, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Частная компания взяла в аренду участок у Маны, чтобы организовать там базу отдыха. И обнесла его забором. Между тем это прямое нарушение Лесного кодекса. Поскольку в документе четко прописано: если предприниматель арендует лесной участок, он не имеет право ограничивать другим доступ туда.

Проверяя деятельность компании, представители минлесхоза указали арендатору на нарушение. Но тот никак не прореагировал. Пришлось обратиться в суд.

- На предупреждение пристава-исполнителя о принудительных мерах по истечении срока добровольного исполнения должник тоже не обратил внимание, - рассказывают в ведомстве. – Поэтому исполнитель вручил руководителю предприятия-должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Сработало! В результате должник убрал забор практически сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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