Незаконный забор на берегу Маны под Красноярском заставили снести
Незаконный забор на берегу реки Маны под Красноярском заставили ликвидировать. Причем бизнесмен снес его сам, сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.
Частная компания взяла в аренду участок у Маны, чтобы организовать там базу отдыха. И обнесла его забором. Между тем это прямое нарушение Лесного кодекса. Поскольку в документе четко прописано: если предприниматель арендует лесной участок, он не имеет право ограничивать другим доступ туда.
Проверяя деятельность компании, представители минлесхоза указали арендатору на нарушение. Но тот никак не прореагировал. Пришлось обратиться в суд.
- На предупреждение пристава-исполнителя о принудительных мерах по истечении срока добровольного исполнения должник тоже не обратил внимание, - рассказывают в ведомстве. – Поэтому исполнитель вручил руководителю предприятия-должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.
Сработало! В результате должник убрал забор практически сразу.
ИСТОЧНИК KP.RU