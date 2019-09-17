2019-09-17T08:57:24+03:00
Общество

Заказано новое обследование разрушающейся над домами горы в Красноярске

Чтобы предотвратить сход пород
Ася ЖУКОВА
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Заказано новое обследование разрушающейся над домами горы в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Заказано новое обследование разрушающейся над домами горы в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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Гору Вышка на Базаихе в Красноярске решено дополнительно обследовать. Напомним, весной местные жители забили тревогу: гора начала медленно разрушаться.

Сход породы угрожал жителям домов на улице Базайская, 2, 4, 8, 8А, 25, 27, 29, 29А. По данным администрации, все произошло оттого, что один из владельцев коттеджей неподалеку позволил добывать стройматериалы на своем участке. Тогда территорию, куда может сойти оползень, огородили бетонными блоками, установили предупреждающие знаки на дороге. Был организован мониторинг состояния горы. При угрозе схода обещали принять меры – вплоть до сооружения подпорной стены

А теперь заказали новое обследование. Будет выбран подрядчик для инженерных, геологических, гидрометеорологических изысканий, сообщили на сайте госзакупок. До 20 декабря проект должен быть подготовлен. Работы обойдутся в 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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