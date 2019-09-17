Кроссовки из жвачки. В красноярской школе открыли свой мусорозавод

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-17T08:17:55+03:00

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Из жвачки можно смастерить кроссовки, а из 600 железных банок – целый велосипед! Обо всем этом узнали ребята из школы-интерната №1 Красноярска после того, как у них открылся свой собственный мини-завод по переработке мусора.

Шредер для размельчения пластика, два экструдера для получения пластиковой пасты и печь, в которой выпекаются изделия из вторсырья, вот и все приспособления.

Сырье - бутылки и баночки от молочной продукции, напитков и бытовой химии – поставляют сами ученики. Сначала отходы сортируют, потом режут на крупные куски и отправляют в шредер. Оттуда выходят узкие полоски. Затем их помещают под металлический пресс – и в печь. 10 минут, а потом банки/бутылки превращаются в заготовки, этакие «блинчики».

Из них дети делают брелоки, блокноты, чехлы для телефона, папки для бумаг и даже строительные материалы. В планах у ребят – изготовить декоративную посуду для школьной столовой. А в будущем собираются освоить переработку разных типов мусора.

Кстати, идею мини-завода учитель технологии Виктор Голубев подсмотрел у голландского эколога. Тот строит такие «установки» по переработке мусора на Мальдивских островах.

ИСТОЧНИК KP.RU