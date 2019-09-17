«Просто живу по совести»: ветеран Великой Отечественной войны отметил 102-летие

СЕГОДНЯ 06:12 2019-09-17T06:12:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Невероятно, ветеран Великой Отечественной войны из Красноярска отпраздновал 102-летие. Поздравить Сергея Константиновича Покровского приехал его тезка, мэр Сергей Еремин.

- Думаю, так долго живу из-за строгой дисциплины, - поделился ветеран. - Не пил, не курил. Просто живу честно, по совести, не держу обид.

Сергей Константинович родом из села Бузим Красноярского края. С женой жил на Украине, работал шахтером. В 1941-м ушел на фронт, был сержантом, служил под Ленинградом. После войны вернулся в Сибирь. Устроился подсобным рабочим в экспедицию по добыче золота. Затем промывальщиком. А на пенсию пошел мастером.

- Мы с вами земляки, - отметил Сергей Еремин. - Мое детство прошло в Сухобузимском районе. От всей души поздравляю вас с днем рождения, 102 года – это немыслимо великая цифра! Спасибо за все, что вы сделали для родной страны в годы войны, за вклад в развитие страны и нашего края. В следующем году желаю вам встретить 75-летний юбилей Великой Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU