2019-09-16T13:26:11+03:00
Происшествия

В Тыве пропавшие дети прошли 18 километров, направляясь в родную деревню

Несовершеннолетние ускользнули практически из-под носа деда и родственницы
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Тыве пропавшие дети прошли 18 километров, направляясь в родную деревнюВ Тыве пропавшие дети прошли 18 километров, направляясь в родную деревнюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тыве почти сутки искали двух детей трех и семи лет. О пропаже стало известно 14 сентября. Предыстория такова – несовершеннолетние приехали с дедом в Кызыл-Мажалык. Мужчина высадил ребят утром у дома родственницы, а сам поехал в гараж.

- Днем та самая родственница, в чьем доме гостили дети, обнаружила, что детей нет. Взрослые кинулись искать ребят, но усилия оказались тщетными. Пришлось обратиться в полицию. Поиски продолжались до наступления следующего утра, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Тыва.

К слову, утром 15 сентября стало известно, что дети оказались на втором километре автодороги «село Аксы-Барлык - село Кызыл-Мажалык». Сообщение о том, что дети обнаружены, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Сами дети рассказали, что вышли из дома в Кызыл-Мажалык, пошли гулять и заблудились. Потом они решили идти в сторону села Аксы-Барлык и прошагали около 18 километров, до того как их удалось найти. К счастью они знали направление родной деревни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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