2019-09-15T11:39:20+03:00
Происшествия

Пропавшую сборщицу орехов с ребенком смогли найти в Тыве

Искатели обследовали около 10 километров леса и все-таки обнаружили потеряшек
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Пропавшую сборщицу орехов с ребенком смогли найти в ТывеПропавшую сборщицу орехов с ребенком смогли найти в ТывеФото: МЧС России по республике Тыва
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В Тыве успешно закончилась поисковая операция в местечке «Станция Тайга» в Пий-Хемском районе. Искали женщину и семилетнего ребенка, которые отправились в лес за орехами и не вернулись домой. О происшествии стало известно 13 сентября.

В поисках задействовали спасателей и полицейских. Группы искателей в целом осмотрели около 10 километров лесного массива. Найти пропавших удалось в 23:15. Их состояние оценили, как удовлетворительное. Медицинская помощь ни женщине, ни ребенку не понадобилась, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Тыва.

Жителей региона убедительно просят тщательно готовиться к походу в лес. Пожалуйста, не забывайте брать с собой телефоны и обязательно заряжайте устройства. Также используйте навигаторы на гаджетах или возьмите с собой компас, чтобы не заблудится. GPS-антенна на вашем гаджете работает под открытым небом и не зависит от сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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