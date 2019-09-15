Пропавшую сборщицу орехов с ребенком смогли найти в Тыве
В Тыве успешно закончилась поисковая операция в местечке «Станция Тайга» в Пий-Хемском районе. Искали женщину и семилетнего ребенка, которые отправились в лес за орехами и не вернулись домой. О происшествии стало известно 13 сентября.
В поисках задействовали спасателей и полицейских. Группы искателей в целом осмотрели около 10 километров лесного массива. Найти пропавших удалось в 23:15. Их состояние оценили, как удовлетворительное. Медицинская помощь ни женщине, ни ребенку не понадобилась, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Тыва.
Жителей региона убедительно просят тщательно готовиться к походу в лес. Пожалуйста, не забывайте брать с собой телефоны и обязательно заряжайте устройства. Также используйте навигаторы на гаджетах или возьмите с собой компас, чтобы не заблудится. GPS-антенна на вашем гаджете работает под открытым небом и не зависит от сотовой связи.
ИСТОЧНИК KP.RU