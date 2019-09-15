2019-09-15T09:35:17+03:00
Недвижимость

В Красноярском крае затопило квартиру, когда дали отопление

Происшествие случилось в Черемушках, в доме на улице Квартальной
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае затопило квартиру, когда дали отоплениеВ Красноярском крае затопило квартиру, когда дали отопление
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В Красноярском крае прошли первые пуски отопления, но прошли надо сказать не совсем удачно. Так, жильцы дома на улице Квартальной в Черемушках в один миг стали пострадавшими во время коммунальной аварии. Видео этого инцидента появилось в одной из социальных сетей и тут же стало резонансным.

Как писали сами пострадавшие, дело было так. В квартирах ни с того ни с сего с потолка полилась вода. Произошло это после того, как дали отопление. Один из очевидцев рассказал, что жильцы звонили в службу «005», там сказали обратиться в аварийную службу. Однако в аварийной службе ответили, сейчас нет сварщика, поэтому проблему скорее всего смогут решить в понедельник. Пока в доме отключили электричество во всех подъездах.

К слову, в Красноярске срывается план капремонта домов. В текущем году из 950 зданий, которые предполагалось обновить, привели в порядок не больше 20 процентов. Еще в 400 работы еще идут. Ранее сообщалось, что глава региона дал мэрии месяц на приведение домов в порядок перед началом отопительного сезона.

В Красноярском крае затопило квартиру, когда дали отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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