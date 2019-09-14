СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-14T14:37:49+03:00

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В Красноярске в осеннем субботнике приняли участие тысячи человек. В этот раз мероприятие прошло в необычном формате. Его так и назвали: нескучный субботник. Добровольцы работали под музыку, а затем устраивали чаепития, фотографировались и принимали участие в различных тематических конкурсах.

Отметим, что глава города Сергей Еремин вместе с жителями правобережья убирался на территории, прилегающей к кинотеатру «Мечта». Здесь было собрано около 400 мешков мусора.

- Этим летом начали большой ремонт улицы Мичурина. Но к порядку нужно подходить комплексно. Чисто должно быть и на прилегающих территориях. Именно такого подхода я требую и от глав районов. И сегодняшняя уборка здесь – вклад в эту общую задачу, - сказал глава города.

Городские перевозчики навели порядок на всех конечных остановках общественного транспорта, их в городе более 50. Также впервые в субботнике по своей инициативе принимают участие маломобильные красноярцы. Они присоединились к уборке сквера Чернышевского. Параллельно с осенним субботником проходит традиционная акция «Дни Енисея». Различные компании, учреждения города, а также волонтёры уделяют особое внимание чистоте на берегах рек.

ИСТОЧНИК KP.RU