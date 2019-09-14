В Красноярске на содержание городских кладбищ выделят до конца года 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-14T14:11:50+03:00

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В Красноярске на содержание городских кладбищ до конца года выделят 12 миллионов рублей. Эта сумма необходима, чтобы оплатить вывоз мусора и другие работы по благоустройству. Чтобы найти эти средства, департаменту финансов придется подкорректировать бюджет. Такая информация прозвучала на заседании комиссии по городскому хозяйству городского Совета.

Отметим, что в августе депутаты провели выездное совещание на Шинном кладбище, на которое пригласили руководителя департамента городского хозяйства Юрия Савина. Тот рассказал, что с начала года на содержание городских кладбищ, а в Красноярске их 8, уже потрачено 60 миллионов рублей. Из них на сбор и вывоз отходов – свыше 43 миллионов рублей.

Депутаты отметили, что в этом году ситуация со сбором вывозом мусора с территорий погостов значительно улучшилась, однако кое-какие вопросы еще нужно решить. Также они пояснили, откуда дефицит в размере 12 миллионов рублей.

- В прошлом году при утверждении бюджета на 2019 год у нас не было информации о тарифах по вывозу ТКО. Мы узнали об этом только в конце декабря, поэтому очень сложно было рассчитать, какая сумма нужна на сезон, - прокомментировал заместитель председателя горсовета, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Андрей Козиков.

ИСТОЧНИК KP.RU