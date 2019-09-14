2019-09-14T10:53:35+03:00
Общество

В Красноярском крае сформируют фонд поддержки обманутых дольщиков

В правительстве как раз готовят соответствующие документы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае сформируют фонд поддержки обманутых дольщиковВ Красноярском крае сформируют фонд поддержки обманутых дольщиковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае сформируют фонд поддержки обманутых дольщиков. Об этом сообщает министерство строительства региона. Накануне там состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства. Замминистра ведомства Евгений Ганчуков доложил, что проблемы обманутых дольщиков решаются по нескольким направлениям.

Документы для создания регионального фонда, который будет заниматься достройкой проблемных домов, уже готовятся. Кроме того, на достройку направят средства застройщика, которые он ранее отчислял в страховую компанию, а сейчас – в федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Закон о деятельности регионального фонда планируется вынести на утверждение депутатов Законодательного Собрания региона на ближайшей сессии.

В ходе заседания комиссия обсудила ситуацию вокруг достройки дома жилого комплекса «Ярослав» в микрорайоне Солнечном. Застройщик «ЭкоПром» планирует до конца года ввести дом в эксплуатацию, что вызывает сомнение. Поэтому объект решено взять на усиленный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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