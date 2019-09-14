Житель Красноярска обчистил 7 квартир на первом этаже

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-14T10:14:16+03:00

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Житель Красноярска обчистил 7 квартир, которые находятся на первых этажах многоэтажек. В пресс-службе городской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: действовал по одному сценарию – выяснял, когда хозяев нет дома, и забирался через окно. Брал, что попадется под руку, и спешно убегал.

Вычислили его после заявления 40-летней красноярки. Женщина сообщила, что у нее похитили ноутбук, фотоаппарат и драгоценности на сумму 40 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, «работал» подозреваемый днем, а окно вскрыл при помощи подручных средств.

Вскоре мужчину задержали. Ему 36 лет, ранее был судим за имущественные преступления. В ходе следствия было установлено, что на его счету еще 6 аналогичных краж. Общая сумма причиненного им ущерба – более 120 тысяч рублей. На него завели 7 уголовных дел по статьям «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Суд – скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU