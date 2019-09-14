На юге Красноярского края насмерть сбили 10-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-14T08:38:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На юге Красноярского края произошла трагедия, в которой погиб 10-летний ребенок. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города Минусинска, все случилось днем 13 сентября на окраине города. Автомобиль ВАЗ 21011 двигался со стороны поселка Топольки в сторону Шушенского. Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте, не убедившись в безопасности. Очевидцы сообщили: побежал наперерез и попал под колеса.

Пострадавшему вызвали «Скорую помощь», медики приехали быстро, увезли мальчика в больницу. У него было несколько различных травм. Но увы, спасти ребенка так и не удалось. Спустя 4 часа он скончался в реанимационном отделении.

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства трагедии. Если вина водителя будет наказана, он понесет наказание. Однако дорожные полицейские настоятельно просят родителей не оставлять детей без внимания возле проезжей части. С самых малых лет нужно объяснять детям, что такое дорога, какую опасность она представляет и как правильно себя вести на ней, чтобы не получилось печальных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU