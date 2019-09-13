2019-09-13T12:36:33+03:00
Спорт

Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдет в Красноярске

За наш город проголосовали единогласно
Ася ЖУКОВА
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Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдет в Красноярске.Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2022 году пройдет в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск в 2022-м году примет чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщил в свое инстаграме глава города Сергей Еремин:

- Только что стало известно, Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Красноярске. Члены международной федерации UWW единогласно проголосовали за наш город.

Напомним, когда Красноярск подал заявку на проведение мирового турнира, с руководством города встретились представители Объединенного мира борьбы и Федерации спортивной борьбы России.

Ведь к «хозяину», который принимает соревнования такого уровня, предъявляются особые требования. Сейчас победитель определен, так что скоро начнется разработка «дорожной карты» по всем направлениям: от транспорта до питания спортсменов.

Предполагается, что в турнире примут участие почти 3 тысячи борцов со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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