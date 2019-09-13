В лесах Красноярского края снят режим ЧС

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-13T11:21:38+03:00

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В лесах Красноярского края сняли режим ЧС, введенный из-за сильных пожаров. Однако особый противопожарный режим у нас действует, отмечают в пресс-службе МЧС России по региону.

Напомним, режим ЧС в лесах края ввели 2 июля. Из-за сухой жаркой погоды, частых гроз начались массовые пожары, горели миллионы гектаров тайги. Дым дошел до других стран.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Между тем нужно иметь в виду: особый противопожарный режим, действующий в крае, предполагает серьезные ограничения. Нельзя разводить костры, вести работы с огнем (даже на собственных дачах). Нарушителям грозит штраф, для физических лиц это от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных от 20 до 40 тысяч.

СПРАВКА «КП»

По оперативной информации Лесопожарного центра на 9 часов утра 13 сентября, в крае в авиационной и наземной зонах лесных пожаров не зарегистрировано.

В зоне контроля на территории Эвенкии - девять лесных пожаров на площади 12,3 тысяч гектаров, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

КОНКРЕТНО

Если обнаружите возгорание в лесу, звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправьте сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU