Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-12T13:33:28+03:00

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Полицейский из Красноярского края решил проверить самого себя на прочность и отправился покорять гору Эльбрус. Оперуполномоченный Отдела МВД России по Норильску сам себе поставил задачу, и сам же благополучно справился с ней. Зовут этого героя Алексей Солопов, старший лейтенант полиции.

В поход Алексей отправился со знакомым из Белгорода. Раньше он уже поднимался в горы на высоту до трех с половиной тысяч метров. Ради такого события руководство в августе отпустило старшего лейтенанта в отпуск.

- Восхождение на вершину длилось семь дней. До этого группа прошла акклиматизацию, потом поднялась на гору Чегет, высота которой три тысячи 100 метров. Каждый день полицейский вместе с группой поднимались все выше и выше, пока не достигли высоты в пять тысяч метров, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

К слову, на память о таком походе Алексей Солопов привез камень магматической породы. Этот сувенир, подобранный на высоте пять тысяч 350 метров, будет находиться в музее Отдела МВД России по Норильску.

ИСТОЧНИК KP.RU