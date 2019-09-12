Хакасскому госуниверситету дали больше 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-12T11:12:23+03:00

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Хакасский государственный университет получил больше 26 миллионов рублей. Эту сумму собираются потратить на покупку современного оборудования, необходимого в обучении и научно-исследовательской деятельности. Финансирование поступило от Минобрнауки России по итогам анализа эффективности деятельности университета.

- В частности в учреждении настроены создать лабораторию физико-химических исследований и центра симуляционной медицины, – говорит Татьяна Краснова, ректор ХГУ . – Новое оборудование поможет преподавателям успешнее участвовать и в грантовых проектах, где при получении заявки учитывается качество материально-технической базы.

В планах руководства университета приобрести технику, которая нужна для модернизации системы хранения данных. Имеются ввиду современные серверы. Это необходимо сделать в связи с огромным объемом информации, проходящей через вуз и его сайт. Часть денег направят на закупку музыкальных инструментов для концертной деятельности института искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU