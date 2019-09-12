2019-09-12T06:16:28+03:00
Происшествия

В Норильске водитель перевернувшейся маршрутки бросил пассажиров и сбежал

Инцидент произошел вчера, 11 сентября, на автодороге Норильск-Алыкель
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Норильске водитель перевернувшейся маршрутки бросил пассажиров и сбежалВ Норильске водитель перевернувшейся маршрутки бросил пассажиров и сбежалФото: ГИБДД России по Красноярскому краю
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Накануне, 11 сентября, в Норильске пассажиры маршрутки попали в неприятную ситуацию. Транспорт двигался по дороге Норильск-Алыкель, водитель не побоялся прибавить газу, но в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась. Сам мужчина выбрался из салона, но не стал помогать пассажирам – он просто сбежал. Об этом сообщил канал «ТВК».

Предварительно известно, что в салоне маршрутки на момент происшествия находились 10 человек. Из них семеро получили травмы и нуждались в помощи медиков. Пока о степени и характере травм ничего не известно.

По факту случившегося уже проводят проверку. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Автолюбителей в крае убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни других людей рядом с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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