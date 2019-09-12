2019-09-12T04:17:13+03:00
Общество

Современные тимуровцы в Красноярске вырастили картофель для малоимущих

В целом бойцам Трудового отряда удалось собрать 15 тонн овощей
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Современные тимуровцы в Красноярске вырастили картофель для малоимущих ФОТО: Мэрия КрасноярскаСовременные тимуровцы в Красноярске вырастили картофель для малоимущих ФОТО: Мэрия Красноярска
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В Красноярске для малоимущих вырастили картофель. Сделали это доброе дело бойцы Трудового отряда. Современные тимуровцы смогли собрать урожай в 15 тонн, который вырастили на 70 сотках земли в Березовском районе.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, участники проекта проявляют такую заботу о других людях, начиная с 2011 года. К слову, инициативу реализуют в рамках программы «Связь поколений» с целью нравственного воспитания молодежи. Работая ребята понимают, для чего какую пользу принесут пожилым людям и ветеранам.

Напомним, бойцы трудового отряда ежегодно последние девять лет высаживают картофель весной и в начале лета, потом ухаживают за посадками, а после собирают урожай. Овощи передают районным центрам социального обслуживания, а те, в свою очередь распределяют среди нуждающихся пожилых людей, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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