2019-09-12T05:56:41+03:00
Общество

Мэрии Красноярска дали месяц на завершение капремонта в многоквартирных домах

Такую задачу перед главой городской администрации поставил глава региона
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Мэрии Красноярска дали месяц на завершение капремонта в многоквартирниках ФОТО: Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского краяМэрии Красноярска дали месяц на завершение капремонта в многоквартирниках ФОТО: Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края
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В Красноярске в течение месяца должны завершить капитальный ремонт в многоквартирных домах. По крайне мере, такую задачу перед мэром города поставил глава региона Александр Усс после осмотра объектов на улице Калинина.

Как отметили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края, в этом году план по капремонту был более 950 домов. Однако его выполнение оказалось под угрозой срыва. На сегодняшний день выполнили только 20 процентов работ. В процессе наведение порядка в 400 домах.

Глава края обратил внимание мэра города на то, что ответственные за недобросовестное выполнение капремонта должны ответить за свои действия. Также он напомнил, что нужно проявить административную волю, организовать ежедневные планерки, перестать гладить подчиненных по голове, спрашивать с них в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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