Эх, прокачаю! Красноярец купил «Стимулятор жизни» и лишился 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-11T06:32:15+03:00

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Житель Красноярска заказал себе «Стимулятор жизни» и лишился 600 тысяч рублей. Об этой истории «Комсомольской правде» рассказал знакомый мужчины.

Все случилось в начале августа нынешнего года. Молодой человек, как видно, не особенно довольный своей жизнью, решил поучаствовать в проекте, который так и называется «Стимулятор жизни». Информацию о нем он нашел в соцсетях.

Проект преподносился как «пожиратель лени», уникальная возможность добавить себе продуктивности,«разнообразить свое существование, двигаться вперед вместе с миллионами – с улыбкой».

Правда, за такое вот движение попросили заплатить. Ни много ни мало – 600 тысяч рублей. Но вдохновленный мужчина внес деньги без раздумий.

И только потом призадумался: не дороговато ли за «волшебный пендель»? Пошел в полицию. И тут выяснилось: он стал жертвой мошенников, мужчины и женщины из Самарской области. Под видом «гуру» они провели уже десятки людей. Сейчас их ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU