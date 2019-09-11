2019-09-11T06:32:15+03:00
Происшествия

Эх, прокачаю! Красноярец купил «Стимулятор жизни» и лишился 600 тысяч рублей

«Волшебный пендель влетел в копеечку», - отозвались соцсети [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Эх, прокачаю! Красноярец купил «Стимулятор жизни» за 600 тысяч рублей.Эх, прокачаю! Красноярец купил «Стимулятор жизни» за 600 тысяч рублей.
Изменить размер текста:

Житель Красноярска заказал себе «Стимулятор жизни» и лишился 600 тысяч рублей. Об этой истории «Комсомольской правде» рассказал знакомый мужчины.

Все случилось в начале августа нынешнего года. Молодой человек, как видно, не особенно довольный своей жизнью, решил поучаствовать в проекте, который так и называется «Стимулятор жизни». Информацию о нем он нашел в соцсетях.

Проект преподносился как «пожиратель лени», уникальная возможность добавить себе продуктивности,«разнообразить свое существование, двигаться вперед вместе с миллионами – с улыбкой».

Правда, за такое вот движение попросили заплатить. Ни много ни мало – 600 тысяч рублей. Но вдохновленный мужчина внес деньги без раздумий.

И только потом призадумался: не дороговато ли за «волшебный пендель»? Пошел в полицию. И тут выяснилось: он стал жертвой мошенников, мужчины и женщины из Самарской области. Под видом «гуру» они провели уже десятки людей. Сейчас их ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От елки до пылесоса. Все имущество совладельца «Крепости» распродают с молотка
Детсады Красноярска станут дешевле
Начальник отдела полиции в Красноярском крае найден мертвым
Новым министром спорта Красноярского края станет Павел Ростовцев
Переходившую горную реку вброд туристку унесло мощным течением в Красноярском крае
Плакали, как дети. В Красноярске из старой шахты спасли двух собак
Напавшего на третьеклассницу в Красноярске насильника-педофила скрутили соседи
И это все мне? Ошарашенный наследством в 15 миллионов долларов мужчина перевел деньги мошенникам
От 150 до 3 000. В Красноярске начали продавать билеты на Чемпионат России по фигурному катанию
Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычного
СМИ: главного следователя Красноярского края уволили из-за реорганизации