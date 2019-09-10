В Красноярске назвали даты проведения КЭФ-2020

СЕГОДНЯ 05:34 2019-09-10T05:34:51+03:00

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На официальном сайте Красноярского экономического форума появилась информация о дадах его проведения. Мероприятие намечено на конец февраля. Форум пройдет с 27 по 29 февраля. Напомним, ранее правительство России приняло решение упразднить КЭФ, а вместо него провести форумы национальных проектов в разных регионах страны. Однако КЭФ уже был ранее анонсирован, и вот появились сроки его проведения.

Напомним, что первый КЭФ прошел в Красноярске в 2004 году. Инициатором проведения был губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. С тех пор мероприятие стало ежегодным и проводилось в течение 15 лет. КЭФ-2020 был анонсирован до решения о его отмене и будет посвящен обсуждению масштабного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Кроме того, организаторы собираются провести его более скромно: на повестке дня - обсуждение насущных вопросов инвестпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU