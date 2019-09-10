Красноярец умер, получив тяжелые травмы в четвертом отделе полиции

СЕГОДНЯ 04:52 2019-09-10T04:52:51+03:00

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Житель Красноярска Роман Г. умер в БСМП на руках у медиков от тяжелых травм еще 28 августа. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, мужчина погиб не от болезни. Ему нанесли травмы в отделе полиции №4 МУ МВД России «Красноярское». Судя по диагнозу, на мужчине живого места не было: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние в лобной области справа, закрытая травма грудной клетки, перелом 8, 9 и10 ребер слева, ушиб левого легкого, ушибленная рана теменной области, ушибленная рана надбровной области справа, рваная рана верхнего века справа, алкогольное опьянение, отек, набухание головного мозга.

Известно, что в полицию Роман Г. попал 19 августа. По какой причине его задержали - не сообщается. Ранее мужчина судим не был.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), - сообщает источник.

Виновным может грозить до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU