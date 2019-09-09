2019-09-09T14:38:07+03:00
Звезды

Красноярский музыкальный театр откроет сезон комедией-водевилем «Ханума»

Театралов ждет много приятных сюрпризов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: предоставлено Красноярским музыкальным театромФото: предоставлено Красноярским музыкальным театром
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Театралы уже в нетерпении. Ждать осталось совсем немного. 19 сентября Красноярский музыкальный театр откроет 61-й сезон комедией-водевилем «Ханума» - премьера этой постановки прошла еще в июне с большим аншлагом. К слову, в этом сезоне красноярцев ждет масса сюрпризов.

- В 61-м творческом сезоне театр уделит особое внимание малым формам – зрители смогут посетить спектакли режиссера-постановщика Юрия Цехановского «Мне осталась одна забава…» и «В союзе звуков, чувств и дум…», а также музыкальную историю «Жизнь, как дым…» (режиссер-постановщик Валерий Бурдик), - рассказали о планах на сезон в пресс-службе театра. - Заработает литературно-музыкальный клуб «СТИХиЯ». Планируется проведение мастер-классов и творческих встреч. Тематические вечера для любителей музыки, поэзии и дружеских бесед позволят ближе познакомиться с интересами публики, актеры смогут встретиться со своими поклонниками, а зрители прикоснутся к тайнам творческого процесса.

Накануне Нового года зрителей ждет несколько премьер: малышам – «Приключения Буратино», взрослым – мюзикл «Джейн Эйр». Будут у театра и гастроли. В начале октября труппа отправляется на гастроли в Новосибирск на осенний фестиваль «Золотая маска», - его проводят совместно с III Театральным фестивалем музыкальных проектов «Другие берега». Красноярцы везут спектакль «Винил», получивший 6 номинаций на «Золотой маске».

ИСТОЧНИК KP.RU

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