2019-09-09T15:25:22+03:00
Происшествия

Жителя Красноярского края подвело влечение к несовершеннолетней

Злоумышленник позарился на девичью честь, пока матери девушки не было дома
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Жителя Красноярского края подвело влечение к несовершеннолетнейЖителя Красноярского края подвело влечение к несовершеннолетнейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителю Красноярского края придется ответить по строгости закона за сексуальные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, мужчина в свои 41 год позарился на честь 17-летней дочери. При этом на грязное дело злоумышленник решился, когда жены не было дома.

- По предварительной информации, происшествие случилось в ночь с 6 на 7 сентября. К собственной дочери фигурант начал приставать, когда был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент, Мужчину уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства вины обвиняемого. Впереди подозреваемого ждет судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Позже судьбу отца решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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