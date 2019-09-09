Белые медведи из «Роева ручья» в Красноярске получили крутой подарок

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-09T11:03:14+03:00

Казалось бы, это всего лишь шар странной формы, зато какие довольные морды у животных

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Питомцев парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске порадовали небольшим презентом. Речь идет о белых медведях. Звери получили в подарок так называемый высокотехнологичный шар. Новая игрушка пришлась косолапым по вкусу. Только такой вывод остается делать, если посмотреть на фото, опубликованным в аккаунте парка.

Остается только любоваться, гладя на этих довольных зверей. По всему видно, что неожиданный презент им нравиться, хотя, казалось бы, что в нем особенного. Медведи купаются с этим чудо- шаром, пасуют его друг другу и не отпускают из лап.

Давайте вместе полюбуемся на этих мощных и великолепных животных. Они могут зарядить позитивом и в каком-то смысле подать пример, что для счастья много не нужно. У них, правда, есть чему поучиться!

ИСТОЧНИК KP.RU