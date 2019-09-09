Желание жителя Красноярского края «подкачаться» оказалось незаконным

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-09T10:22:18+03:00

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Житель Красноярского края хотел лучше выглядеть и для этого решил увеличить мышечную массу. Чтобы достичь результата 34-летний мужчина даже решился заказать через интернет за рубежом специальный препарат. К сожалению, житель Минусинска не знал, чем может обернуться для него такая, казалось бы, пустяковая мелочь...

- Когда фигурант пошел получать посылку, на почте его уже ждали правоохранители. Стражи закона задержали горожанина вместе с лекарственными средствами. При нем обнаружили 35 граммов таблеток, в составе которых было сильнодействующее вещество, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Теперь мужчина фигурант уголовного дела, возбужденного за контрабанду. За такой проступок он легко может угодить в тюрьму на срок до семи лет. Пока материалы дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU