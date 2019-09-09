2019-09-09T10:22:18+03:00
Происшествия

Желание жителя Красноярского края «подкачаться» оказалось незаконным

Мужчина заказал специальный препарат за границей, теперь его обвиняют в контрабанде
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Желание жителя Красноярского края увеличить мышцы оказалось незаконнымЖелание жителя Красноярского края увеличить мышцы оказалось незаконнымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Красноярского края хотел лучше выглядеть и для этого решил увеличить мышечную массу. Чтобы достичь результата 34-летний мужчина даже решился заказать через интернет за рубежом специальный препарат. К сожалению, житель Минусинска не знал, чем может обернуться для него такая, казалось бы, пустяковая мелочь...

- Когда фигурант пошел получать посылку, на почте его уже ждали правоохранители. Стражи закона задержали горожанина вместе с лекарственными средствами. При нем обнаружили 35 граммов таблеток, в составе которых было сильнодействующее вещество, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Теперь мужчина фигурант уголовного дела, возбужденного за контрабанду. За такой проступок он легко может угодить в тюрьму на срок до семи лет. Пока материалы дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабителю в Красноярске дали шесть лет за визиты в офисы микрозаймов
В Красноярске разыскивают мальчика Рамира
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
Оригинальную «Большую перемену» устроили подросткам в Красноярском крае
Белые медведи из «Роева ручья» в Красноярске получили крутой подарок
Мясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из-за воды с бактериями
Столовая «Милосердие» примет в дар овощи и фрукты
Клещи в Красноярском крае по-прежнему активны
Участник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьером
Опасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй раз
Водителей в Хакасии пытаются спасти от трагедии
На выходных в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров
Житель Красноярска похитил коньяк в магазине и отправился выпивать в соседний двор