2019-09-07T16:15:10+03:00
Общество

За год - на 65 процентов. В Красноярском крае растет количество смертей от алкогольных отравлений

При этом регион сохраняет позиции: показатель смертности от алкогольной интоксикаци один из самых низких в Сибири
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
За год - на 65 процентов. В Красноярском крае растет число смертей от алкогольных отравленийЗа год - на 65 процентов. В Красноярском крае растет число смертей от алкогольных отравленийФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае растет количество смертей от отравлений алкоголем, как и в целом по стране. Данные опубликовал Центр разработки национальной алкогольной политики. Так, согласно исследованиям аналитиков, смертность от алкогольных отравлений за год в стране возросла на 17 процентов. В Красноярском крае показатель тоже растет. В 2019 году показатель составил 3,8 человека на каждые 100 тысяч населения, а годом ранее он был 2,3 человека на 100 тысяч. В процентном соотношении рост составил 65,2 процента.

Отметим, что по показателю смертности от алкоголя регион при этом удерживает позиции: он в крае один из самых низких по Сибири. Благополучнее дела обстоят только в Алтайском крае и Иркутской области. А среди лидеров в Сибирском федеральном округе - Тува (20, 1 человека на 100 тысяч на селения), Омская (13,3) и Кемеровская области (13).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Официально эвакуация объявлена не была»: власти пояснили, что за взрывы произошли в Каменке
Цвет добра: школьницы из Норильска победили в международном конкурсе видео о проблемах экологии
За 30 лет в пятом роддоме Красноярска появилось на свет 108 тысяч малышей
У хозяина красноярского автосервиса обнаружили скдад боеприпасов
Все ради стрельбы из лука! Красноярец с уникальным зрением стал героем шоу «Удивительные люди»
Красноярцев приглашают на праздник уличных театров: выступает «Remue Menage»
На опасном перекрестке трассы Красноярск - Железногорск установили светофор
Обещанный на прямой линии с президентом сквер в Солнечном разбивать не будут
«Меня дома ждет жена»: в столице Хакасии велосипедист сбил студентку и скрылся
В Красноярске трех сотрудников колонии подозревают в физическом насилии
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
В Красноярске на Перенсона появился грустный человек в черном
Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
В Красноярском крае вымогатели потребовали у жертвы 300 тысяч рублей
Найден пропавший в Красноярском крае 4-летний мальчик
В Красноярске из-за рентген-оборудования ограничили прием больных
Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе в 2022 году
Красноярские экологи предрекли: через два года Абаканская протока обмельчает и начнет загнивать
В Красноярске назвали имя лучшего дворника района: получит премию 20 тысяч рублей
В Красноярске на машину с пассажирами рухнуло старое дерево
Предстоящие выходные в Красноярске будут солнечными и теплыми
ВТБ заключил несколько соглашений на ВЭФ для развития бизнеса в регионах
В Красноярске две медицинские организации будут судиться из-за рекламного ролика
В Красноярске в Солнечном на рынке появились новые социальные ряды
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»