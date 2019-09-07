За год - на 65 процентов. В Красноярском крае растет количество смертей от алкогольных отравлений

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-07T16:15:10+03:00

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В Красноярском крае растет количество смертей от отравлений алкоголем, как и в целом по стране. Данные опубликовал Центр разработки национальной алкогольной политики. Так, согласно исследованиям аналитиков, смертность от алкогольных отравлений за год в стране возросла на 17 процентов. В Красноярском крае показатель тоже растет. В 2019 году показатель составил 3,8 человека на каждые 100 тысяч населения, а годом ранее он был 2,3 человека на 100 тысяч. В процентном соотношении рост составил 65,2 процента.

Отметим, что по показателю смертности от алкоголя регион при этом удерживает позиции: он в крае один из самых низких по Сибири. Благополучнее дела обстоят только в Алтайском крае и Иркутской области. А среди лидеров в Сибирском федеральном округе - Тува (20, 1 человека на 100 тысяч на селения), Омская (13,3) и Кемеровская области (13).

ИСТОЧНИК KP.RU