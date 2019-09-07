За 30 лет в пятом роддоме Красноярска появилось на свет 108 тысяч малышей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-07T12:27:41+03:00

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30 лет назад в пятом родильном доме Красноярска родилась маленькая девочка. Родители назвали свою долгожданную дочку Аленой. С тех пор в этом роддоме появилось на свет еще 107 тысяч малышей! А всего - 108 тысяч. Целый город!

Первой новорожденной сейчас 30 лет Фото: Вера ОСЬКИНА

Пятый родильный дом является клинической базой кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета медицинского университета. Больница, доброжелательная к ребенку – именно так называют этот роддом. В эти дни его коллектив отмечает свой юбилей. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры железнодорожников. В зале царила душевная, домашняя атмосфера. Врачи, акушеры-гинекологи, медсестры, нянечки, работники роддома – все красивые, нарядные и даже чуточку взволнованные. Когда-то работа этого учреждения начиналась с пяти человек, а сейчас в коллективе более пятисот сотрудников.

За 30 лет коллектив стал значительно больше Фото: Вера ОСЬКИНА

Самой первой новорожденной сейчас 30 лет. Она тоже пришла поздравить родильный дом с юбилеем. И привела на праздник своего сына. Присутствовали в зале и другие мамочки с рожденными в пятом роддоме ребятишками. А когда много детей – это уже праздник, радость, улыбки, шарики, игры и много смеха.

В зале много мам с детьми Фото: Вера ОСЬКИНА

- Практически все гости признались, что их дети были рождены именно в этом роддоме, - рассказала Зоя Масленникова, руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края. - Один из артистов музыкального театра после исполнения песни не выдержал, сказал, что пять месяцев назад у него тоже в этом роддоме родилась дочка! Было много поздравлений, очень многие работники заслуженно получили за свой труд Почетные грамоты и Благодарственные письма различного уровня. С юбилеем вас, дорогие врачи, акушеры, медицинские сестры, нянечки и все-все, кто работает в этом прекрасном учреждении!

Оксана Игоревна Ковалевская, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Фото: Вера ОСЬКИНА

За все эти годы у роддома было всего три руководителя. Открывала его Лилия Вячеславовна Симонова. В 1998 году ее сменила Елена Константиновна Фадеева, заслуженный врач Российской Федерации. В 2009 году приняла эстафету, и по сей день руководит родильным домом, Оксана Игоревна Ковалевская, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. Умный, строгий, но справедливый руководитель.

Перед гостями праздника выступили детские коллективы Фото: Вера ОСЬКИНА

- Главная ценность - это люди, именно они создали такую домашнюю атмосферу в роддоме, каждый внес свой вклад, - сказала Оксана Игоревна, поздравляя своих коллег с юбилеем.

«Комсомольская правда» - Красноярск присоединяется к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU