2019-09-06T14:54:26+03:00
Общество

В Красноярске на Перенсона появился грустный человек в черном

Его изобразили на стене остановочного павильона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Перенсона появился грустный человек в черном. Фото: Роман РыбаковВ Красноярске на Перенсона появился грустный человек в черном. Фото: Роман Рыбаков
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В Красноярске на Перенсона появился грустный человек в черном. Нет, это не пугающий прохожих незнакомец. И не новая скульптура. Неизвестный художник изобразил мужчину на стене остановочного павильона. Короткая стрижка, очки и крупный нос над сочными губами-варениками. Довольно необычный стрит-арт, который привлекает внимание.

«С современным искусством не всегда поймёшь, то ли это арт-объект, то ли дети развлекались. А как вы относитесь к подобным художествам?» - написал на своей странице в «Фесбуке» Роман Рыбаков.

Чиновники из городской администрации подобное «художество» не оценили, пишет интернет-газета newslab.ru. Так что в ближайшее время оно исчезнет. Городские коммунальщики пройдутся по стене павильона мокрой шваброй, то есть просто отмоют его, это не потребует особых затрат. Так что пока заявление в полицию подавать не будут.

Однако тем вандалам, которые расписывают стены зданий, снисхождения не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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