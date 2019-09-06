В Красноярске на машину с пассажирами рухнуло старое дерево
В Красноярске на машину с пассажирами рухнуло старое дерево. По счастливой случайности никто не пострадал. А ведь могло быть намного хуже, если бы автомобиль стоял на пару метров ближе к дереву.
В Красноярске на машину с пассажирами рухнуло старое дерево.
Случилось все в Свердловском районе, на улице 60 лет Октября, во дворе дома № 45 сегодня утром. Владелица авто рассказывает: находились в автомобиле «Лада» вместе с ребенком, только хотели выходить, как услышали трест и шум. Большое старое дерево, которое росло на газоне возле дома, сломалось и повалилось вниз – как раз на крышу автомобиля.
На первый взгляд, больших повреждений нет, однако владельцы намерены провести диагностику и выставить счет тому, что должен следить за состоянием деревьев. К тому же на место вызвали участкового, который и оформил протокол с места происшествия.
Очевидцы сообщают, что в момент падения ветра не было и само дерево никто не трогал. Причина, видимо, в возрасте.
Видео: «Живой Красноярск»
ИСТОЧНИК KP.RU