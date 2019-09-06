СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-06T07:03:16+03:00

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В Красноярске на машину с пассажирами рухнуло старое дерево. По счастливой случайности никто не пострадал. А ведь могло быть намного хуже, если бы автомобиль стоял на пару метров ближе к дереву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730386" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на машину с пассажирами рухнуло старое дерево.

Случилось все в Свердловском районе, на улице 60 лет Октября, во дворе дома № 45 сегодня утром. Владелица авто рассказывает: находились в автомобиле «Лада» вместе с ребенком, только хотели выходить, как услышали трест и шум. Большое старое дерево, которое росло на газоне возле дома, сломалось и повалилось вниз – как раз на крышу автомобиля.

На первый взгляд, больших повреждений нет, однако владельцы намерены провести диагностику и выставить счет тому, что должен следить за состоянием деревьев. К тому же на место вызвали участкового, который и оформил протокол с места происшествия.

Очевидцы сообщают, что в момент падения ветра не было и само дерево никто не трогал. Причина, видимо, в возрасте.

Видео: «Живой Красноярск»

ИСТОЧНИК KP.RU