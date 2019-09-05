Татышев-парку добавят больше 400 парковочных мест

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-05T13:26:26+03:00

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В Татышев-парке Красноярска появится больше 400 новых парковочных мест. Теперь их количество увеличится с 817 до 1286, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, реконструкция продлится с 9 сентября до конца октября.

Первым делом благоустроят стоянку на восточной стороне. Тут добавят 221 место для машин. Всего же будет 669, 77 из которых - для инвалидов.

Затем работы продолжатся в западной части. Тут парковку расширят с 475 до 617 мест, из них 69 для маломобильных групп.

Пока будут идти работы, оставлять машины придется на противоположной стороне острова. Впрочем, ради увеличения парковок некоторые неудобства можно и потерпеть.

Отметим, что больше всего Татышев посещают летом и зимой. Именно поэтому реконструкцию решили проводить в межсезонье.

ИСТОЧНИК KP.RU