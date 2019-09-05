В Красноярском крае стали реже жениться и рожать

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-05T11:21:53+03:00

Но и разводиться стали меньше

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В Красноярском крае стали заключать меньше браков и реже рожать детей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Итак, по предварительным подсчетам, в первом полугодии 2019-го численность населения в регионе составила 2 миллиона 868,7 тысяч человек.

С января по июнь (включительно) нынешнего года родилось 15 045 детей, это на 1 465 (то есть 8,9%) меньше, чем за такой же период прошлого года.

Было заключено 7 465 браков, то есть на 12,9% меньше. Правда, и разводы случались реже – 4 955, что на 27,9% меньше, чем в соответствующий период 2018-го.

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Всего же за месяц в центре родилось 272 ребенка, 149 мальчиков и 123 девочки. В их числе 11 двоен и 1 тройня (она состоит из двух мальчиков 2230 граммов и 2300 граммов, а также девочки – 1790 граммов). Поздравляем родителей, дедушек и бабушек! С прибавлением! (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU