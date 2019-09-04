В Туве женщина задушила племянницу: та плохо присматривала за коровами

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-04T17:47:51+03:00

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В Туве женщина подозревается в убийстве своей родственницы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, жуткий случай произошел 30 августа около 14 часов дня у реки Хемчик в Бай-Тайгинском районе. Между 58-летней женщиной и 34-летней племянницей ее супруга разгорелся скандал: старшая обвинила младшую в том, что та плохо присматривает за коровами. Сначала ударила племянницу, а затем задушила ее.

Чтобы скрыть следы преступления, тело сбросила в реку, дождалась вечера и позвонила в полицию, сообщила об исчезновении родственницы. Тело обнаружили 1 сентября. Следователям не понадобилось много времени, чтобы установить, что именно стало причиной смерти. При допросе подозреваемая созналась в совершенном преступлении. Она задержана. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU