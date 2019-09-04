2019-09-04T13:28:30+03:00
Происшествия

В Норильске 19-летнюю девушку выбросили из окна 7 этажа

Предположительно это сделал случайный знакомый
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске 19-летнюю девушку выбросили из окна 7 этажаВ Норильске 19-летнюю девушку выбросили из окна 7 этажаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске 19-летнюю девушку выбросили из окна 7 этажа. Ее тело с признаками падения с высоты нашли ранним утром 3 сентября на асфальте возле стены многоэтажки прохожие. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома.

По предварительным данным следствия 2 сентября около 23 часов погибшая познакомилась в магазине с 53-летним местным жителем. Мужчина пригласил ее к себе домой выпить. Девушка согласилась. Новые знакомые пробыли вместе некоторое время, затем гостья засобиралась домой. Видимо, это не входило в планы хозяина дома.

- После распития спиртных напитков девушка попыталась покинуть квартиру, но ее новый знакомый не давал ей этого сделать, и в ходе возникших личных неприязненных отношений вытолкнул в окно квартиры, расположенной на 7 этаже, - рассказали в пресс-службе следкома.

В настоящее время подозреваемый задержан. На него заведено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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