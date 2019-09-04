2019-09-04T05:54:33+03:00
Общество

Городские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высоток

Много лет участок стоит заброшенный
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Городские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высотокГородские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высотокФото: Мария ЛЕНЦ
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Городские власти забирают земельный участок площадью 3,6 тысяч квадратных метров на набережной, выданный под строительство высоток. Делать это придется через арбитражный суд, заявление уже подано и будет рассмотрено в конце сентября.

Речь идет об участке на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры пролетариата. Еще в 2007 году компания «Диалектика» взяла землю в аренду и объявила о строительстве двух жилых высоток по 33 этажа каждая – невиданный для Красноярска проект с амбициозным названием «Штерн-хаус».

Однако до самого строительства дело так и не дошло: территорию огородили и на этом работа остановилась. Даже котлован не выкопали. Компания несколько раз зачем-то продлевала разрешение на застройку. Теперь эта территория по документам числится как объект незавершенного строительства площадью 48,5 тысяч квадратов.

В мэрии планируют сдать этот участок другому арендатору на условиях муниципальных торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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