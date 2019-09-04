Городские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высоток
Городские власти забирают земельный участок площадью 3,6 тысяч квадратных метров на набережной, выданный под строительство высоток. Делать это придется через арбитражный суд, заявление уже подано и будет рассмотрено в конце сентября.
Речь идет об участке на пересечении улиц Дубровинского и Диктатуры пролетариата. Еще в 2007 году компания «Диалектика» взяла землю в аренду и объявила о строительстве двух жилых высоток по 33 этажа каждая – невиданный для Красноярска проект с амбициозным названием «Штерн-хаус».
Однако до самого строительства дело так и не дошло: территорию огородили и на этом работа остановилась. Даже котлован не выкопали. Компания несколько раз зачем-то продлевала разрешение на застройку. Теперь эта территория по документам числится как объект незавершенного строительства площадью 48,5 тысяч квадратов.
В мэрии планируют сдать этот участок другому арендатору на условиях муниципальных торгов.
ИСТОЧНИК KP.RU