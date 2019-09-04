В Красноярске владельцы замороженной стройки продолжают продавать квартиры дольщикам

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-04T04:30:03+03:00

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В Красноярске владельцы замороженной стройки продолжают собирать деньги с вкладчиков. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из материалов арбитражного дела, речь идет о компании «Крепость». Служба строительного надзора подала заявление с требованием запретить компании привлечение инвестиций.

Речь идет о многоквартирном жилом доме в переулке Светлогорском, Советский район. В ходе проверок стройнадзор обнаружил многочисленные нарушения в проектной документации и в целом закона о долевом строительстве.

Помимо того, дом должен быть сдан 31 декабря этого года. Однако работы там не ведутся совсем. По закону застройщик, если не успевает сдать объект в срок, должен согласовать новые сроки, а «Крепость» этого не сделала. И продолжает продавать квартиры. Покупатели при этом с самого начала попадают в категорию обманутых дольщиков. Поэтому стройнадзор и требует запретить реализацию жилья в этом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU