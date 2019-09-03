2019-09-03T14:04:13+03:00
Общество

Красноярский «Командор» в суде отстоял право использовать свое название

Сеть судилась с предпринимателем из Уфы, который настаивал на том, что купил торговый знак
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярский «Командор» в суде отстоял право использовать свое название Фото: ГК «Командор»Красноярский «Командор» в суде отстоял право использовать свое название Фото: ГК «Командор»
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Красноярская сеть супермаркетов «Командор» в суде отстояла право на собственное название. Напомним, скандал разразился, когда предприниматель из Уфы заявил, что приобрел торговый знак,и подал на сеть в Арбитражный суд.

Истец требовал признать его исключительное право на использование слова «Командор». Кроме этого, он хотел признать незаконным использование этого слова в юридическом наименовании красноярской сети - ООО «ТС «Командор». Конечно, у предпринимателя был и финансовый интерес: уфимец просил взыскать с ответчика компенсацию в 600 000 рублей.И, надо отметить, суд частично удовлетворил его требовани. «Командор» подал на апелляцию, и Высший арбитражный суд вернул дело на новое рассмотрение. Судебное заседание прошло в Красноярске, и суд отменил решение, оставив за ритейлером право пользоваться словом «Командор» в названии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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