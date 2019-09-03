Более 300 студентов из ведущих вузов России поучаствовали в деловой игре «Покорители Севера»

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-03T08:02:51+03:00

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Деловая игра «Покорители Севера» (часть образовательного проекта «Норникеля» «Профессиональный старт») проходит в Норильске пятый год подряд. В этом году ее участниками стали 300 студентов из ведущих вузов России. Для ребят эта игра - не только новые знакомства и общение, но и реальный шанс начать карьеру. А для компании - возможность подыскать себе перспективных сотрудников, ведь участники проходят практику на предприятиях группы «Норникель», так сказать, не отходя от производственного процесса. Конечно, навыки, которые получают участники проекта, востребованы на многих современных производствах, ведь они учатся действовать и думать как топ-менеджмент крупнейшей компании, одного из лидеров мирового рынка. Однако почти 65 процентов участников проекта приходят работать именно в «Норникель».

Для участников проекта игра - возможность начать карьеру Фото: Таймырский телеграф

- В нынешней игре стало меньше фантастики, - заметил председатель экспертного жюри финального этапа «Покорителей Севера», директор Центра инженерного сопровождения производства Заполярного филиала «Норникеля» Александр Юрьев. - Проекты получились более близкими к реальности. У них сейчас такой возраст, когда интереснее познавать и презентовать свои способности через деловую игру. Придя на предприятия, студенты занимаются основной производственной деятельностью, а это не всегда весело. Эта игра дает возможность открыть себя, показать свои возможности окружающим, в том числе потенциальным руководителям.

Но в любой игре есть победители и проигравшие. В этом году первое место взяла команда Института горного дела, геологии и геотехнологий

КОММЕНТАРИЙ

Евгений Малиновский, заместитель директора Института горного дела, геологии и геотехнологий по учебной работе:

- Нам очень приятно, что победили именно наши студенты, они очень старались. Вообще, конкурс проводится не в первый раз, и каждый год студенты очень стараются, чтобы именно им отдали предпочтение члены жюри. Программа «Профстарт», разработанная специалистами «Норникеля» очень успешно себя зарекомендовала в плане кадрового отбора. СФУ крайне заинтересован в том, чтобы она продолжалась.

Во-первых, она позволяет провести качественную адаптацию студентов к работе в непростых условиях Крайнего севера. Во вторых, помогает повысить профессиональное мастерство будущих выпускников. За счет реализации программа студенты на конкретных рабочих местах закрепляют полученные в вузе теоретические знания. Видят, как они применяются в реальности. А норильские предприятия, что немаловажно, отличаются самой современной техникой, технологией и организацией работ, также техника безопасности - на высочайшем уровне.

Надо отметить и важную социальную составляющую: «Норникель» полностью за свой счет обучает студентов.Компания берет на себя расходы по проезду к месту прохождения практики и обратно, проживанию, медосвидетельствованию, лечебно- профилактическое питания. И полный соцпакет, вплоть до «маршрутов выходного» с посещением турбаз.

Наше сотрудничество с компанией «Норникель» очень тесное по разным проектам. Начиная от науки, заканчивая трудоустройством студентов. Большинство ребят, которые проходят практику, уже после третьего курса получают предложение о заключении контрактов. Проходят этапы последующей практики, в итоге их ждут достойные рабочие места. Мне об этом особенно легко говорить, поскольку мой сын, Игорь, прошел все: стройотряд, «профстарт», практику, стажировку и закрепился в штате компании. Сейчас он работает начальником второго участка на руднике «Таймырском».

ИСТОЧНИК KP.RU