Видео похищения девушки в красноярской Покровке появилось в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-02T12:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Чернышевского,73 в красноярской Покровке неизвестные похитили девушку и разбили припаркованную машину. Такое видео появилось в понедельник, 2 сентября, в группе «ЧП – Красноярск».

Судя по кадрам, около 11 часов вечера во дворе остановился автомобиль, откуда вышли три женщины. Спустя несколько секунд из стоящей рядом машины выпрыгнули трое мужчин. Бросились вслед и против воли затолкали одну из женщин в свое авто.

Похищение девушки в Красноярске. Видео: ЧП - Красноярск

Остальные попытались выручить подругу, отбить ее у нападавших, но не вышло. При этом обе, похоже, получили травмы. После похитители заскочили в свою машину, дали по газам и скрылись, зацепив по пути припаркованный автомобиль.

В городской полиции прокомментировали newslab, что заявления о похищении никто не подавал. И все же после того, как видео опубликовали в сети, была проведена проверка. Между тем в соцсетях предположили, что на камеру попало похищение невесты перед цыганской свадьбой. И, скорее всего, девушка была в курсе того, что произойдет, решили пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU