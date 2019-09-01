В Красноярске на пустом мосту ночью столкнулись Тойота и Bobcat

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-01T10:11:12+03:00

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Минувшим вечером, в девятом часу, на Николаевском мосту произошло ДТП - столкнулись Тойота и Bobcat. Как рассказали в ГИБДД, в аварии пострадал водитель иномарки, правда, серьезных травм ему удалось избежать, несмотря на то, что вся передняя часть у Тойоты смята. Известно, что 28-летний водитель Тойоты двигался в сторону Свердловской, видимо, поздно приметил на дороге двигавшийся в попутном направлении Bobcat, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Водителю мини-погрузчика помощь врачей не понадобилась. Оба водителя в момент аварии были трезвые. Пользователи соцсетей недоумевают, как можно было столкнуться на пустом, по сути, мосту, где и днем-то движение не такое уж и оживленное. Возможной причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU