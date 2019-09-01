Из-за 2 миллионов рублей жителя Тувы забили битами и сожгли в Хакасии

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-01T09:11:51+03:00

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Зверское убийство 58-летнего жителя Тувы произошло еще в декабре 2017 года, но поймать преступников удалось не сразу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии. Два жителя Черногоска (30 и 38 лет) познакомились в Кызыле с одним из местных. Пока суть да дело, узнали, что у кызылчанина имеется 2,5 миллиона рублей - деньги от продажи квартиры. О крупной сумме он сам им рассказал. Тогда у черногоцев и созрела идея - мужика убить, а деньги забрать себе. Они позвали его в Черногорск, тот согласился: на дворе январские праздники, а мужчина, чего греха таить, любил выпить. В Хакасии преступники поселили жертву в съемной квартире, где он находился до февраля. Тут спохватились друзья кызылчанина, беспокоились, не попал ли в беду, названивали. 20 февраля преступники и жертва направились в Кызыл, успокоить близких мужчины. А на обратном пути...

- Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановили свой автомобиль на безлюдном участке местности на территории Таштыпского района вблизи смотровой площадки Канжульского перевала и, действуя группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений нанесли потерпевшему не менее 13 ударов бейсбольной битой, руками и ногами по голове и различным частям тела, - сообщает официальный представитель СК Хакасии Юлия Арбузова. - С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчины облили лицо и руки потерпевшего горючей жидкостью и подожгли, после чего засыпали тело снегом.

Деньги, которые у кызылчанина были с собой, забрали и сбежали из Хакасии. Опознать мужчину помогли криминалисты. Его убийц объявили в международный розыск. Одного поймали в Саратове, в феврале этого года, другого - в Волгограде, в марте. Судьбу преступников вскоре решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU