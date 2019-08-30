«Выглядит, как Бангладеш»: красноярскую пивную сеть уличили в порче фасада здания

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-30T12:06:43+03:00

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Пивную сеть «Ретро» в Красноярске уличили в порче фасада здания. Об этом сообщили в инстаграме службы городовых. Представители одного из магазинов, расположенного на Мичурина,8, затянули баннером всю стену.

Тогда как такое в городе не допускается, это серьезное нарушение архитектурно-художественного регламента. А именно - несанкционированное размещение рекламной конструкции на фасаде многоквартирного дома.

- Важно: из-за натянутого на всю стену баннера возникает парниковый эффект, - отмечают городовые. – В результате разрушается слой штукатурки и портится фасад. Наши сотрудники встретились с владельцем магазина и дали рекомендации по оформлению.

- Абсолютно правильно, - тут же откликнулись соцсети. - Мичурина в этом месте имеет крутую историческую застройку, но выглядит как Бангладеш. Сносить все эти баннеры, плакаты. И ещё просто жутко выглядят шумовые щиты между дорогой и тротуаром. Просто как в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU