2019-08-30T09:49:07+03:00
Общество

Мэрия Ачинска ищет кандидатов на руководящие должности с окладом в 30-40 тысяч рублей

Требуются начальники отделов культуры и опеки
Ася ЖУКОВА
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Мэрия Ачинска ищет кандидатов на руководящие должности с окладом в 30-40 тысяч рублей.Мэрия Ачинска ищет кандидатов на руководящие должности с окладом в 30-40 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Мэрия Ачинска (Красноярского края) объявила открытый конкурс на замещение вакантных руководящих должностей: начальника отдела культуры и начальника отдела опеки и попечительства. Такое сообщение появилось на сайте городской администрации.

- Начальник отдела культуры Татьяна Случанко и руководитель отдела опеки Ирина Курганова покинули свои посты, написав заявление по собственному желанию, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск сотрудники ачинской администрации. – В результате появились такие вакансии. Каждая – с окладом от 30 до 40 тысяч рублей, все зависит от стажа, выслуги лет и классного чина.

КОНКРЕТНО

Заседание кадровой комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры соискателей, состоится 2 сентября в 15:00 зал заседаний (3-8). Дополнительная информация по телефону: 8 (3951) 6-13-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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