Пешеходный переход слишком далеко: в Красноярске сбили ребенка, перебегавшего улицу

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-30T09:44:57+03:00

Переход слишком далеко: в Красноярске сбили ребенка, перебегавшего улицу. Фото: Марина Вельп

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В Красноярске сбили ребенка, перебегавшего оживленную улицу. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали очевидцы происшествия. ДТП произошло сегодня, 30 августа, около 13 часов в Ветлужанке, на улице Мирошниченко, в районе остановки «Универмаг». Мальчик примерно лет 10 перебегал дорогу в неположенном месте.

До ближайшего светофора метров 400 – 500, нерегулируемого пешеходного переходя в зоне видимости тоже нет, утверждают очевидцы. Поэтому ребенок попытался преодолеть улицу напрямую и попал под машину. Его отбросило на полосу встречного движения под колеса другого автомобиля, но второй водитель сумел среагировать и отвернул руль.

Медики, прибывшие на место аварии через несколько минут, осмотрели мальчика: он пострадал сравнительно легко: ушибы, травмирована нога. Могло быть намного хуже. Госпитализация не потребовалась – ребенка забрала домой мать, которая пришла из дома, который находится поблизости.

ИСТОЧНИК KP.RU