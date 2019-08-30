Развалившийся на части гарнитур разорил красноярского предпринимателя на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-30T09:16:32+03:00

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Жительница Красноярска, которой на заказ сделали некачественный кухонный гарнитур, засудила предпринимателя на полмиллиона рублей. Ее историю рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Все случилось в Свердловском районе. Женщина по собственному эскизу заказала мебель у частника. Однако результат ее, скажем так, не обрадовал. Гарнитур разваливался на глазах: в первый же день отвалилась дверца. Вдобавок везде были щели, швы расползались, отверстия были просверлены несимметрично. Возмутившись, покупательница потребовала вернуть деньги, но все зря.

Так что пришлось идти в суд. Там и решили: бизнесмен должен заплатить ей 440 тысяч рублей (это стоимость гарнитура, штраф и компенсация морального вреда).

Впрочем, возвращать деньги тот не спешил. Тогда за дело взялись приставы . Узнав, что предприниматель нашел другую работу, обратили взыскание на его зарплату.

После того, как деньги были удержаны в первый раз, мужчина сам явился в отдел и погасил весь долг. А за то, что промедлил с выплатой, с него взяли исполнительский сбор – больше 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU