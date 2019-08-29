2019-08-29T16:41:45+03:00
Происшествия

В Хакасии трое детей стали жертвой сексуального преступления

Подозреваемый задержан
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии трое детей стали жертвой сексуального преступленияВ Хакасии трое детей стали жертвой сексуального преступленияФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Хакасии трое детей стали жертвой сексуального преступления. Все произошло 25 августа этого года. Девочки 7, 8 и 9 лет играли на площадке, когда туда на личном автомобиле подъехал подозреваемый. Не выходя из машины, мужчина совершил в отношении трех девочек, говоря языком уголовного кодекса, иные действия сексуального характера, сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на следственный комитет Хакасии.

Своими действиями он нарушил нормальное физиологическое, психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетних.

Одна из девочек сообщила о случившемся матери, та тут же позвонила в полицию. Девочки описали подозреваемого и его машину, после чего его быстро вычислили и задержали. На мужчину завели уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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