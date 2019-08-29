2019-08-29T16:22:05+03:00
Общество

В Красноярске во время тренировки утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак

Это был несчастный случай
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске во время тренировки утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Фото: министерство спорта Красноярского краяВ Красноярске во время тренировки утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Фото: министерство спорта Красноярского края
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В Красноярске во время тренировочного заплыва в Енисее утонул Николай Петшак. Причиной смерти стал несчастный случай, сообщает министерство спорта Красноярского края. Трагедия произошла 27 августа, прославленному спортсмену было 64 года.

Многим известно имя Николая Паштака. Он родился в 1955 году, более 40 лет занимался холодовым плаванием. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Был участником заплыва через Берингов пролив.

Принимал участие во многих социальных проектах по пропаганде спорта в Красноярском крае, участвовал в Эстафете олимпийского огня в 2013 году в Красноярске, в августе этого года был одним из тех, кто совершил традиционный эстафетный заплыв в честь Дня государственного флага Российской Федерации.

Много лет Николай Пештак возглавлял спортивно-оздоровительный центр холодового плавания «Мегаполюс». Прощание с ним пройдет в пятницу, 30 августа, в 11.00 в зале прощаний по адресу Партизана Железняка, 1ж, на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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